宏碁揮軍多元支付市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）集團搶攻支付商機，子公司宏碁智通旗下多元支付品牌「揪吉嗶嗶JJ-Beep」進駐新莊保元宮，推動傳統宮廟數位轉型。宏碁智通持續擴大支付應用場景，預計揪吉嗶嗶至今年底可部署超過一萬台多元支付驗票設備，法人看好，有望帶動宏碁非PC業務持續壯大，為營運後市增添新動能。

揪吉嗶嗶將於8月29日在新莊保元宮正式上線，已獲得新北市交通局與新莊廟街商圈發展協會支持。宏碁智通總經理游明豐表示，揪吉嗶嗶有高度彈性的平台架構，可無縫整合既有投幣設備與非現金管理系統，支援行動支付、電子票證及點數平台功能。

游明豐指出，宏碁智通以新莊保元宮為示範點，結合節慶活動、商圈行銷與數位服務，推動地方經濟與傳統文化的雙向發展，未來持續將揪吉嗶嗶推廣至新莊廟街各大廟宇及在地商圈業者，讓宮廟奉獻流程全面數位化與透明化，不僅大幅降低現金處理與保管風險，更可即時查詢與對帳，提升廟方營運管理效率。

宏碁智通以揪吉嗶嗶為多元支付服務品牌，預計今年底可部署超過一萬台多元支付驗票設備。涵蓋百貨、玩具經銷商、書局、便利超商、量販店及主流消費通路。

在海外布局方面，宏碁智通先前與泰國智慧充電管理平台廠商Chosen Digital簽訂合作備忘錄，聯手拓展泰國市場，將推動電動車充電與多元支付解決方案，聚焦政府機關、住宅社區及商業應用。

宏碁 泰國 點數平台

