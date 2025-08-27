IC設計廠神盾（6462）集團旗下芯鼎、安格成功打入無人機供應鏈，預計最快明年將力拚量產出貨。業界指出，芯鼎目前視覺次系統解決方案通過系統廠認證，未來將可望一舉攻入輝達、英特爾及高通等機器人、無人機平台供應鏈，大啖機器視覺新商機。

生成式AI開始崛起之後，終端各式應用同步醞釀爆發當中，其中最令人矚目的莫屬於機器人及無人機等相關應用，且當中除了AI軟硬體之外，代表機器人或無人機眼睛的視覺應用重中之重，光是一台無人機就需要配置六個鏡頭，使影像辨識晶片用量將開始倍數成長，因此影像辨識晶片被視為繼手機、PC及車用後的全新商機。

供應鏈透露，神盾集團旗下芯鼎、安格分別透過視覺次系統及AI軟體演算法，獲得系統廠應用在無人機市場當中，芯鼎透過新思的22奈米、16奈米製程及成熟製程架構打造神經運算處理器（NPU）、CMOS影像感測器（CIS元件）等產品，加上安格的高速傳輸介面、AI影像軟體演算法獲得系統廠青睞，全力搶攻機器人及無人機供應鏈。