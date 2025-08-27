聰泰衝新產品 業績補

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

聰泰（5474）昨（26）參加櫃買業績發表會，總經理林宏沛表示，除了核心產品線如影像擷取等穩健發展，也積極發展兩大新產品，分別是專業攝影機與邊緣計算平台。邊緣計算平台每月平均新增六到八個客戶，今年倍數成長；專業攝影機第2季正式出貨，預計今年第4季或明年第1季，新專案陸續加入，將成為另一個成長動能。

他說，聰泰的核心產品，包括影像擷取、影像轉換、影音傳輸都穩定成長，新切入的邊緣計算平台新產品，過去兩年與輝達合作，今年進入較為完整的量產階段，為營收帶來一定貢獻，每月平均新增六到八個客戶。

隨著輝達發表新一代Jetson Thor平台，聰泰也推出相應產品，目標跨入更多應用場域，林宏沛表示，Thor平台與聰泰的HoloScan Sensor Bridge技術能有效結合，可完成從前端影像採集到邊緣計算設備的整合，形成完整解決方案，強化市場競爭力。

在無人載具方面，林宏沛表示，從協同機器手臂、無人飛行器、無人船艦、無人車，到機器狗與人形機器人等，該公司都已透過不同的夥伴，逐步切入相關專案。公司也針對無人載具市場推出ARC系列產品，其針對不同算力需求與體積大小進行設計，從超小型模組到中高階算力平台，皆能嵌入機器人本體，有助於擴大應用。

專業攝影機新產品方面，首批偏向消費性機種的產品已經出貨，並逐步切入工業級攝影機的代工領域。

