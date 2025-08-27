微星雙引擎 帶旺獲利

電競市場需求火熱，微星（2377）旗下包括板卡、筆電等電競產品，受惠導入輝達（NVIDIA）新一代GPU新品帶動下，推升買氣，微星的成長幅度將不亞於今年電競產業平均成長15%的平均水準，加上其他如AIoT部門的充電設備等，明年銷售將達到20個國家，未來五年市占率達到3%到5%，雙引擎帶動今明兩年成長性看好。

微星行銷副總程惠正昨（26）日表示，大環境仍面臨一定挑戰，但是GPU晶片大廠預估，今年全年整體電競產業的成長幅度有望達15%，微星以電競產品為主，尤其顯示卡與電競筆電銷售暢旺，預估公司成長不輸產業平均水準。

在個別區域市場上，他說，歐洲市場因歐元走強而顯現復甦跡象，表現值得期待；美國市場仍具關鍵地位，需要持續觀察政策變動而定；中國大陸雖然因為經濟放緩而承壓，但微星上半年在中國大陸的銷售表現強勁。

微星充電儲能事業部協理葉盈廷表示，新能源事業在多國取得進展，充電樁切入美國和加拿大，預計9月新產品上市，歐洲則在今年底至明年初銷售，並與韓系車商合作在日本進行聯名銷售，也正與日系廠商談合作，目標是到今年底全球開賣超過十個國家，明年底超過20個國家。希望能在五年內於主要國家市場取得3%至5%的市占率。

微星第2季在家用市場的市占率已接近雙位數。特別是隨身旅行用充電器，自3、4月開賣以來，因該產品具備快接轉換接頭，支援低電量與高電量不同應用場景，市場需求遠超預期數倍。公司也將於今年底至明年初在台灣推出薄型充電樁，主要應用於商場、百貨公司等空間或供電有限的商業場景等環境。