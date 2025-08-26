輝達Jetson Thor超級電腦亮相 所羅門漲停 這幾檔機器人概念股也亮燈

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（NVIDIA）「機器人新大腦」Jetson Thor超級電腦亮相， 已有Meta、亞馬遜等大廠採用，市場看好將引爆機器人新一波大商機，台股供應鏈及概念股也可望受惠，所羅門26日衝上漲停166.5元鎖死，排隊買單超過9,500張，慧友（5484）、維田（6570）、昆盈（2365）、宜鼎（5289）也飆上漲停表態，另外，邑錡（7402）一度亮燈、新漢（8234）也上漲。

輝達推出「機器人新大腦」，以Blackwell平台驅動的Jetson Thor超級電腦，主打超強AI算力與高能源效率，目標加速通用機器人時代到來；執行長黃仁勳表示，Jetson Thor的效能與能源效率無與倫比，能在邊緣執行多個生成式AI模型，是一款推進實體AI與通用機器人技術時代的極致超級電腦。

輝達宣布旗下做為開發套件的最新機器人晶片模組 Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元（約新台幣10.7萬元）；輝達稱這款晶片模組為「機器人大腦」；執行長黃仁勳曾表示，機器人是輝達在人工智慧（AI）之外最大的成長機會。

輝達在上周曾表示，首批套件將在9月出貨，讓客戶能打造自己的機器人；在企業利用開發套件完成機器人原型後，輝達將銷售可安裝於量產機器人的 Thor T5000 模組。若企業需求超過1,000組，每模組售價將降至2,999美元。

市場看好輝達Jetson Thor超級電腦開賣，可望進一步引爆新一波機器人大商機， 法人也預期，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、所羅門（2359）、新漢（8234）、東元（1504）、上銀（2049）、和大（1536）等輝達機器人概念股將有望受惠。

台股26日權值股相對弱勢下大盤指數開低；台積電以1,165元開低後一度翻紅拉升至1,175元，盤中力守平盤；鴻海則是下跌的表現，盤中小跌；所羅門成為盤面亮點，以155.5元開高後盤中衝上漲停166.5元鎖死，排隊買單超過9,500張。

所羅門大漲之外，機器人概念股中的慧友、維田、昆盈、宜鼎也是漲停鎖死的強勢；邑錡一度衝上漲停114.5元， 盤中漲幅逾8%；新漢以114.5元開高後一度拉升至119元， 盤中漲幅逾3%；中光電（5371）盤中漲幅逾7%。

