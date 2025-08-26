所羅門連二日漲停 人形機器人題材發酵

AI視覺與機器人系統商所羅門所羅門（2359）繼昨日攻上漲停後，26日早盤買單續追，再度鎖住漲停價166.5 元；截至11:30，成交量逾5.2萬張、成交金額逾84.9億元，股價氣勢強勁。

市場聚焦所羅門宣布在台灣率先導入NVIDIA Jetson Thor，並與開源VLA模型Isaac GR00T N1.5、模擬平台Isaac Sim完整整合，打造以自然語言驅動的人形機器人模擬；輸入如「撿起紅色罐子」即可即時理解與動作模擬，縮短訓練、加速由虛擬到實體落地。

Jetson AGX Thor採Blackwell GPU，約130W下提供最高2,070 FP4 TFLOPS、128GB記憶體；相較Jetson Orin，AI運算力＋7.5倍、能效＋3.5倍。可在邊緣同時跑多個生成式AI與感測流程，並與NVIDIA Isaac／Isaac GR00T／Metropolis／Holoscan堆疊相容。

所羅門看好Thor × Isaac的無縫整合，讓機器人從「被動執行」進化為具語言與視覺理解、可自主判斷的智慧體；題材發酵，股價連二日亮燈。