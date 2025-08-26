溢價差近5成！精成科增資股抽籤首日湧入逾12萬筆爭搶

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

PCB族群近期炙手可熱，精成科（6191）8月初股價更寫下122元歷史新天價，上市現增2,125,000股25日開始申購，每股承銷價僅75元，抽籤第一天即吸引超過12萬筆爭搶，三大法人也聯手買超3,515張，吸引多頭逆勢搶進，以26日早盤最高價113.5元計算，溢價差達51.33%，抽一張即可賺進3.85萬元。

精成科辦理上市現增2,125,000股，每股承銷價75元，25日開始申購，申購期間為8月25日至8月27日，扣款日為8月28日，8月29日抽籤，撥券日為9月8日。

基本面表現上，精成科7月營收32.94億元，月增5.41%、年增59.89%；前7月營收181.17億元、年增40.81%。上半年營收148.23億元，年增37.17%；稅前淨利21.38億元，每股盈餘3.05元，小幅低於去年同期的3.06元。

精成科在併購日商Lincstech後，營運結構優化，經過五座工廠整併，在新加坡的工廠已具備超過50層以上高階AI伺服器板的量產能力，下館工廠更具備應對96層卡需求重要的技術水準。

公司內部成功切入高階半導體測試如HBM測試、800G交換器及ASIC平台的供應鏈，成為推動市佔率提升的關鍵。一方面強化了精成科在AI服務器及PCB市場的競爭力，也為未來在高速進攻和半導體領域的佈局奠定基礎，為營運增添動能。

