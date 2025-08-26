快訊

摺疊iPhone更多細節曝光！iPhone Fold復活Touch ID、4鏡頭拚實力

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

泓德能源遭搜索 強調對財務業務無重大影響 早盤股價重挫逾9%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

太陽能系統大廠泓德能源（6873）25日晚間公告表示，全力配合檢調單位至公司進行調查及搜索， 強調公司營運財務一切正常，對公司財務業務無重大影響；26日早盤以165元開低後一度下探至159元， 下跌17元， 跌幅9.65%， 盤中跌幅逾9%。

泓德能源近日獲全球最大主權基金挪威主權基金大幅加碼投資，創下今年台灣能源產業類別中的最高投資金額；挪威主權基金（挪威政府全球養老金基金，GPFG）目前管理資產規模達約1.9兆美元，持股動向具高度產業指標性。

根據官網公開資訊，自2024年起首次投資泓德能源約1.6億元（約530萬美元），2025年進一步加碼至約7.5億元（約2,491萬美元），投資規模成長近4.7倍，成為泓德能源前十大股東之一，今年投資金額為台灣能源產業之冠。

泓德能源今年上半年營收33.56億元，年增55.6%，稅後純益1.82億元，每股純益1.31元，較去年同期略減；下半年集團將聚焦電力服務、資產管理、再生能源開發工程三大核心事業群，預計將可帶動全年營收再創佳績。

泓德能源公告配合檢調單位進行調查，且強調，公司營運財務一切正常，對公司財務業務無重大影響；不過， 26日股價仍是重挫開低，以165元開低走低，一度下滑至159元，下跌17元， 跌幅9.65%，盤中重挫逾9%。

泓德能源

延伸閱讀

卓揆：設主權基金 無關投資美國

總統拋設主權基金為投資美國？卓榮泰：無關

主權基金選股大解密 法人布局財報靚股 卡位九月降息資金行情

挪威主權基金加持的CPO股─波若威

相關新聞

國巨一拆四 首日股價上漲

被動元件大廠國巨*（2327）完成股票一拆四，新股昨（25）日掛牌上市，參考價136.5元，開盤上漲5.5元，以142元...

有線TV業者搶地盤 中華電：不打寬頻價格戰

面對有線電視業者大舉搶進寬頻業務，市場龍頭中華電信（2412）強調，不打價格戰，打品質戰，更積極提升高速上網用戶，截至今...

正文新品揮軍印度市場

網通廠正文（4906）昨（25）日宣布，最新5G毫米波FWA（固定無線接取）產品已正式出貨，將大量應用在印度大型電信營運...

雷虎、龍德、漢翔擁雙多

行政院通過新年度中央政府總預算案，國防預算推估總計9,495億元寫下歷史新高，加上「台北國際航太暨國防工業展」將於9月中...

群創躍法人近周買超王

近期台股大震盪，呈現先下後上局面，但在聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出偏鴿言論，加上美國政府入股台積電疑雲消散，昨（25...

輝達「機器人新大腦」將亮相 機器人概念股熱烈慶祝、逾10檔飆漲停

輝達（NVIDIA）發布影片預告將推出「機器人新大腦」產品，執行長黃仁勳寫下「給機器人，享用你的新大腦！」，並且由機器人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。