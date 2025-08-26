泓德能源遭搜索 強調對財務業務無重大影響 早盤股價重挫逾9%

太陽能系統大廠泓德能源（6873）25日晚間公告表示，全力配合檢調單位至公司進行調查及搜索， 強調公司營運財務一切正常，對公司財務業務無重大影響；26日早盤以165元開低後一度下探至159元， 下跌17元， 跌幅9.65%， 盤中跌幅逾9%。

泓德能源近日獲全球最大主權基金挪威主權基金大幅加碼投資，創下今年台灣能源產業類別中的最高投資金額；挪威主權基金（挪威政府全球養老金基金，GPFG）目前管理資產規模達約1.9兆美元，持股動向具高度產業指標性。

根據官網公開資訊，自2024年起首次投資泓德能源約1.6億元（約530萬美元），2025年進一步加碼至約7.5億元（約2,491萬美元），投資規模成長近4.7倍，成為泓德能源前十大股東之一，今年投資金額為台灣能源產業之冠。

泓德能源今年上半年營收33.56億元，年增55.6%，稅後純益1.82億元，每股純益1.31元，較去年同期略減；下半年集團將聚焦電力服務、資產管理、再生能源開發工程三大核心事業群，預計將可帶動全年營收再創佳績。

泓德能源公告配合檢調單位進行調查，且強調，公司營運財務一切正常，對公司財務業務無重大影響；不過， 26日股價仍是重挫開低，以165元開低走低，一度下滑至159元，下跌17元， 跌幅9.65%，盤中重挫逾9%。