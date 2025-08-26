市場觀望輝達財報 台指期下跌百點開出
台指期26日早盤以24,143點、下跌112點開出，隨後持續拉低，跌點一度擴大至150點附近，最低達24,106點，台積電期早盤以1,165元、下跌5元開出。
儘管降息前景激勵美股上漲，但市場有人認為，這種樂觀情緒已有所消退。關稅將在未來幾個月推高通膨，使9月降息帶來的任何提振都會是短暫的。標普 500 指數收在 6439.32 點，下跌27.59點，跌幅 0.4%。那斯達克綜合指數收21,449.29 點，跌47.25點，跌幅 0.2%。
輝達財報將於27日美股盤後開出，投資人關注希望其能帶動相關AI個股走勢，另外「新機器人大腦」同樣為最新焦點之一。
三大法人台指期昨日淨多單增加1,717口至1,691口，其中外資淨空單減少1,126口至25,609口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,501口至1,755口。
