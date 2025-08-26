快訊

摺疊iPhone更多細節曝光！iPhone Fold復活Touch ID、4鏡頭拚實力

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

市場觀望輝達財報 台指期下跌百點開出

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期26日早盤以24,143點、下跌112點開出，隨後持續拉低，跌點一度擴大至150點附近，最低達24,106點，台積電期早盤以1,165元、下跌5元開出。

儘管降息前景激勵美股上漲，但市場有人認為，這種樂觀情緒已有所消退。關稅將在未來幾個月推高通膨，使9月降息帶來的任何提振都會是短暫的。標普 500 指數收在 6439.32 點，下跌27.59點，跌幅 0.4%。那斯達克綜合指數收21,449.29 點，跌47.25點，跌幅 0.2%。

輝達財報將於27日美股盤後開出，投資人關注希望其能帶動相關AI個股走勢，另外「新機器人大腦」同樣為最新焦點之一。

三大法人台指期昨日淨多單增加1,717口至1,691口，其中外資淨空單減少1,126口至25,609口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,501口至1,755口。

降息 台指期

延伸閱讀

美股漲勢熄火 道瓊自新高跌349點 投資人靜候輝達財報

AI晶片霸主輝達攻自駕車市場 聯發科大贏家

輝達打造實體AI應用的「大腦」 亞光、宏捷科、穩懋進補

輝達機器人新大腦Thor上市 黃仁勳：推進物理AI時代

相關新聞

國巨一拆四 首日股價上漲

被動元件大廠國巨*（2327）完成股票一拆四，新股昨（25）日掛牌上市，參考價136.5元，開盤上漲5.5元，以142元...

有線TV業者搶地盤 中華電：不打寬頻價格戰

面對有線電視業者大舉搶進寬頻業務，市場龍頭中華電信（2412）強調，不打價格戰，打品質戰，更積極提升高速上網用戶，截至今...

正文新品揮軍印度市場

網通廠正文（4906）昨（25）日宣布，最新5G毫米波FWA（固定無線接取）產品已正式出貨，將大量應用在印度大型電信營運...

雷虎、龍德、漢翔擁雙多

行政院通過新年度中央政府總預算案，國防預算推估總計9,495億元寫下歷史新高，加上「台北國際航太暨國防工業展」將於9月中...

群創躍法人近周買超王

近期台股大震盪，呈現先下後上局面，但在聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出偏鴿言論，加上美國政府入股台積電疑雲消散，昨（25...

輝達「機器人新大腦」將亮相 機器人概念股熱烈慶祝、逾10檔飆漲停

輝達（NVIDIA）發布影片預告將推出「機器人新大腦」產品，執行長黃仁勳寫下「給機器人，享用你的新大腦！」，並且由機器人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。