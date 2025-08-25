富世達 兩檔風光

經濟日報／ 記者魏興中整理

富世達（6805）在水冷快接頭打入輝達GB系列伺服器的利多發酵下，昨（25）日股價強鎖漲停，漲停價1,140元創歷史新高，相關認購權證也井噴大漲。該公司目前技術面延續多頭走勢，水冷題材持續吸引法人買盤。

隨AI運算需求提升，伺服器架構正朝向更高效能與散熱需求發展。台廠中，法人分析，富世達已取得輝達GB系列伺服器新型散熱接頭（NVQD）認證，隨GB200出貨放量、GB300也接續出貨，將嘉惠後續營運表現。事實上，外資紛紛看好富世達基本面表現，包括高盛、摩根士丹利、大和資本等均給予正向評級。

權證發行商建議，看好富世達後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距離到期日超過200天的相關權證進行布局。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 富世達 伺服器

延伸閱讀

鴻海增資墨西哥1.68億美元 外界推測為擴增AI伺服器產能

AI 伺服器散熱需求爆發 這二檔躍居資金追捧焦點

愈跌愈買！上周ETF受益人數大增12萬人 創8月來單周新增人數最高

日媒：中國計劃提高半導體自給率 擺脫對美依賴

相關新聞

國巨一拆四 首日股價上漲

被動元件大廠國巨*（2327）完成股票一拆四，新股昨（25）日掛牌上市，參考價136.5元，開盤上漲5.5元，以142元...

金居攻高階產品 獲利向上

PCB上游銅箔材料商金居（8358）持續優化營運，近期已通知客戶停產部分標準品，公司持續小而美的優化生產獲利，以亞洲唯二...

亞德客前景 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告指出，以年增表現來看自動化產業發展，中國大陸市場維持正成長，北美則在正負之間震盪，...

就市論勢／PCB、散熱族群 有望續強

上周聯準會主席鮑爾在全球央行年會釋出偏鴿言論後提振市場作多信心，台股昨天上攻。本周台股投資焦點，將落在本周三美股盤後公布的輝達財報，目前華爾街普遍看好AI需求持續推動營收獲利成長，若輝達財報亮眼勢必帶動台廠半導體、AI伺服器供應鏈再度走強，短線台股仍具續漲空間，有機會帶動台股挑戰新高。

宣德：第4季營運攀全年高峰

連接器廠宣德（5457）昨（25）日於法說會透露，已切入AI伺服器用MCIO連接器並小量出貨，下半年受惠美系智慧手機大客...

雷科設備打入輝達鏈

雷科（6207）搶搭先進封裝商機，旗下CoWoS製程設備被客戶猛追單之餘，雷射切割機業務也傳捷報，打進輝達主力封測廠供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。