神達 挑價內外10%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

神達（3706）本業獲利漸入佳境，營業利益已連續五個季度創下新高，隨新產能開出，第4季營收將明顯擴大，今、明年每股純益（EPS）將跳升至5元、8.1元水準。

神達2024年本業轉虧為盈，主要受惠最大客戶訂單貢獻；神達擴廠除因應大客戶網通機櫃需求，近期新增四廠主要將生產網通及液冷機櫃，顯示AI伺服器占比可望逐步攀升。此外，公司與AMD合作多年，預期將切入下一代MI 400系列，估2026年AI伺服器成長可望翻倍，網通機櫃維持高雙位數成長。

權證發行商建議，看好神達後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

神達 網通

延伸閱讀

外資買超241億元 買超神達逾3萬張最多、台積電也由賣轉買

高盛點讚這檔「機殼廠」 大調目標價至787元

貿聯、神達 四檔閃亮

外資賣超110億元 這檔盤中創高股最獲外資青睞、大買1.8萬張

相關新聞

國巨一拆四 首日股價上漲

被動元件大廠國巨*（2327）完成股票一拆四，新股昨（25）日掛牌上市，參考價136.5元，開盤上漲5.5元，以142元...

金居攻高階產品 獲利向上

PCB上游銅箔材料商金居（8358）持續優化營運，近期已通知客戶停產部分標準品，公司持續小而美的優化生產獲利，以亞洲唯二...

亞德客前景 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告指出，以年增表現來看自動化產業發展，中國大陸市場維持正成長，北美則在正負之間震盪，...

就市論勢／PCB、散熱族群 有望續強

上周聯準會主席鮑爾在全球央行年會釋出偏鴿言論後提振市場作多信心，台股昨天上攻。本周台股投資焦點，將落在本周三美股盤後公布的輝達財報，目前華爾街普遍看好AI需求持續推動營收獲利成長，若輝達財報亮眼勢必帶動台廠半導體、AI伺服器供應鏈再度走強，短線台股仍具續漲空間，有機會帶動台股挑戰新高。

宣德：第4季營運攀全年高峰

連接器廠宣德（5457）昨（25）日於法說會透露，已切入AI伺服器用MCIO連接器並小量出貨，下半年受惠美系智慧手機大客...

雷科設備打入輝達鏈

雷科（6207）搶搭先進封裝商機，旗下CoWoS製程設備被客戶猛追單之餘，雷射切割機業務也傳捷報，打進輝達主力封測廠供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。