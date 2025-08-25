所羅門、大銀微 四檔耀眼

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（25）日大漲512點，機器人族群表現強勢，市場買盤明顯聚焦於自動化與智慧製造題材，包括所羅門（2359）、大銀微系統（4576）等紛紛上攻至漲停板，近期可留意相關權證伺機操作。

輝達（NVIDIA）預告，將推出「機器人新大腦」的產品，概念股都上漲超過3%，帶動整體機器人族群人氣升溫。

根據調查，機器人市場規模預計到2030年將擴大到1,736億美元，其中協作型工業機器人、服務型機器人及人型機器人成長力道最佳。

法人指出，所羅門近年來專注於AI機器視覺、3D感測與機器人智慧應用的研發，推出自主品牌的機器視覺軟體平台與工業AI解決方案，其核心產品包括3D機器視覺系統、智慧檢測、智慧倉儲與自動化生產線解決方案，協助客戶提升製程效率與品質，並推動智慧工廠落地。

所羅門最新SOLAR邊緣運算主機，體積小卻具備等同NVIDIARTX 4090的運算效能。此平台可搭配iSEC Simulation虛擬模擬訓練，讓機器人先在虛擬環境學習取放，再到實體環境應用，大幅降低訓練成本與時間，並支援語音辨識，操作更直覺。

另外，機器人關鍵零組件解決相關方案上，大銀微系統的奈米定位平台主要用在半導體量檢測設備，在做面板級封裝時需要精度、穩定度，為了抑制機台晃動狀態，把成像做得更清楚，是半導體製程的關鍵。

權證發行商建議，看好所羅門、大銀微系統等後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天以上的商品入手，藉以放大槓桿利潤。

