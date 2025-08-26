金居攻高階產品 獲利向上

PCB上游銅箔材料商金居（8358）持續優化營運，近期已通知客戶停產部分標準品，公司持續小而美的優化生產獲利，以亞洲唯二兩家穩定獲利的銅箔廠策略經營。金居昨（25）日證實已向客戶發布相關訊息。業界看好，金居專注高階產品，有助獲利穩健與提升。

金居8月23日通知客戶，由於標準HTE與RTF銅箔市場供應已大於需求，市場上已有多元選項可滿足設計需求與價格期待。金居標準HTE與RTF需求大幅萎縮，且製造成本上不具競爭優勢，生產規模喪失效益。

依據金居發布向客戶的通知顯示，基於產品組合優化與永續經營考量，公司決定終止 LP310，LP410系列及RT311系列產品生命周期(EOL,End-of-life)，相關關關鍵時程為最後接單日期（Last Order Date）：2025年12月1日，產品終止供應日期（EOL Date）：2026年2月28日。