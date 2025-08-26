國巨一拆四 首日股價上漲
被動元件大廠國巨*（2327）完成股票一拆四，新股昨（25）日掛牌上市，參考價136.5元，開盤上漲5.5元，以142元開出，早盤最高來到145.5元，終場收143元，上漲6.5元、漲幅4.76%。
國巨此次股票分拆後，面額每股10元變更為2.5元，原已發行總股數5.18億股，變更後已發行總股數為約20.73億股。
國巨董事長陳泰銘在今年股東會上表示，分拆股票的目的是希望希望股東參與、降低投資門檻，國巨獲利在行業中算是非常好，藉此讓投資人可以用比較少的資金投資穩定成長的公司，並進一步活絡交易量。
近期國巨收購芝浦電子一案備受關注。國巨日前宣布，提高對芝浦電子股份的公開收購價格，調升至每股7,130日圓（約新台幣1,474元），並延長收購期間至2025年9月8日。芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC）熱敏電阻製造商，國巨已於2025年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購。
國巨積極擴充集團產品線，在當前最夯的AI上更是沒有缺席，不僅掌握所有AI需要的被動元件產品線，更已是外商之外最大AI伺服器採用的X6S型號積層陶瓷電容（MLCC）最大供應商。
陳泰銘分析，現階段很多應用都需要導入AI，全球AI領域主要參與者（Player）都是國巨的客戶，目前AI相關產品在集團的營收占比約5%，後續將繼續增長。
