國巨一拆四 首日股價上漲

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨*（2327）完成股票一拆四，新股昨（25）日掛牌上市，參考價136.5元，開盤上漲5.5元，以142元開出，早盤最高來到145.5元，終場收143元，上漲6.5元、漲幅4.76%。

國巨此次股票分拆後，面額每股10元變更為2.5元，原已發行總股數5.18億股，變更後已發行總股數為約20.73億股。

國巨董事長陳泰銘在今年股東會上表示，分拆股票的目的是希望希望股東參與、降低投資門檻，國巨獲利在行業中算是非常好，藉此讓投資人可以用比較少的資金投資穩定成長的公司，並進一步活絡交易量。

近期國巨收購芝浦電子一案備受關注。國巨日前宣布，提高對芝浦電子股份的公開收購價格，調升至每股7,130日圓（約新台幣1,474元），並延長收購期間至2025年9月8日。芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC）熱敏電阻製造商，國巨已於2025年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購。

國巨積極擴充集團產品線，在當前最夯的AI上更是沒有缺席，不僅掌握所有AI需要的被動元件產品線，更已是外商之外最大AI伺服器採用的X6S型號積層陶瓷電容（MLCC）最大供應商。

陳泰銘分析，現階段很多應用都需要導入AI，全球AI領域主要參與者（Player）都是國巨的客戶，目前AI相關產品在集團的營收占比約5%，後續將繼續增長。

AI 國巨

延伸閱讀

國巨加碼芝浦電子收購價7%至6,635日圓 與美蓓亞三美收購戰再升溫

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

美蓓亞三美加碼搶親 國巨：8月19日芝浦參訪高雄廠區

投資人注意！國巨「分拆股票」要來了 新股8月25日上市

相關新聞

國巨一拆四 首日股價上漲

被動元件大廠國巨*（2327）完成股票一拆四，新股昨（25）日掛牌上市，參考價136.5元，開盤上漲5.5元，以142元...

金居攻高階產品 獲利向上

PCB上游銅箔材料商金居（8358）持續優化營運，近期已通知客戶停產部分標準品，公司持續小而美的優化生產獲利，以亞洲唯二...

亞德客前景 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告指出，以年增表現來看自動化產業發展，中國大陸市場維持正成長，北美則在正負之間震盪，...

就市論勢／PCB、散熱族群 有望續強

上周聯準會主席鮑爾在全球央行年會釋出偏鴿言論後提振市場作多信心，台股昨天上攻。本周台股投資焦點，將落在本周三美股盤後公布的輝達財報，目前華爾街普遍看好AI需求持續推動營收獲利成長，若輝達財報亮眼勢必帶動台廠半導體、AI伺服器供應鏈再度走強，短線台股仍具續漲空間，有機會帶動台股挑戰新高。

宣德：第4季營運攀全年高峰

連接器廠宣德（5457）昨（25）日於法說會透露，已切入AI伺服器用MCIO連接器並小量出貨，下半年受惠美系智慧手機大客...

雷科設備打入輝達鏈

雷科（6207）搶搭先進封裝商機，旗下CoWoS製程設備被客戶猛追單之餘，雷射切割機業務也傳捷報，打進輝達主力封測廠供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。