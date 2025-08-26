亞德客前景 大摩按讚

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告指出，以年增表現來看自動化產業發展，中國大陸市場維持正成長，北美則在正負之間震盪，歐洲自2023年12月來首次出現年增，但後續能否延續仍需觀察。台廠當中，較看好亞德客-KY（1590），給予「優於大盤」的評等，目標價1,030元，上銀則是「劣於大盤」，目標價160元。

亞德客-KY第2季營收89.52億元，季增10.58%年增6%，創歷年單季新高，累計今年上半年營收170.48億元，年增9.05%，也創同期新高。

大摩指出，管理層維持2025年營收財測不變，仍預期第3季將呈現正常季節性走勢，而更多的政府刺激政策有望在第4季帶動成長動能。

大摩表示，以產業別來看，電子產業表現低於預期，但電池產業優於預期。汽車領域的市占率持續提升將帶來機會，同時，包裝、工具機、一般機械與紡織等產業表現也優於預期。亞德客-KY計劃擴充其氣動元件、線性導軌，以及其他電氣元件的產品線，以持續鞏固在中國大陸市場的成長。

上銀上半年合併營收117.64億元、年增0.6%，營業利益9.17元，稅後純益6.18億元、年減36.7%，每股稅後純益1.75元，遜於去年同期的2.76元。

大摩表示，其成長動能顯得疲弱，且估值處於景氣循環高點，因此較不看好後續表現。

大摩 營收

延伸閱讀

AI運算推動800V HVDC潮 大摩點名三台廠受惠

看好AI伺服器！外資大升川湖、奇鋐等七檔AI股目標價 調幅均逾25%

市場按讚呼聲高 AI伺服器需求爆發！這二家硬體廠訂單吃補

緯穎受惠ASIC AI伺服器成長 高盛、大和、大摩都上調目標價

相關新聞

國巨一拆四 首日股價上漲

被動元件大廠國巨*（2327）完成股票一拆四，新股昨（25）日掛牌上市，參考價136.5元，開盤上漲5.5元，以142元...

金居攻高階產品 獲利向上

PCB上游銅箔材料商金居（8358）持續優化營運，近期已通知客戶停產部分標準品，公司持續小而美的優化生產獲利，以亞洲唯二...

亞德客前景 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告指出，以年增表現來看自動化產業發展，中國大陸市場維持正成長，北美則在正負之間震盪，...

就市論勢／PCB、散熱族群 有望續強

上周聯準會主席鮑爾在全球央行年會釋出偏鴿言論後提振市場作多信心，台股昨天上攻。本周台股投資焦點，將落在本周三美股盤後公布的輝達財報，目前華爾街普遍看好AI需求持續推動營收獲利成長，若輝達財報亮眼勢必帶動台廠半導體、AI伺服器供應鏈再度走強，短線台股仍具續漲空間，有機會帶動台股挑戰新高。

宣德：第4季營運攀全年高峰

連接器廠宣德（5457）昨（25）日於法說會透露，已切入AI伺服器用MCIO連接器並小量出貨，下半年受惠美系智慧手機大客...

雷科設備打入輝達鏈

雷科（6207）搶搭先進封裝商機，旗下CoWoS製程設備被客戶猛追單之餘，雷射切割機業務也傳捷報，打進輝達主力封測廠供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。