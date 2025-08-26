亞德客前景 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）於「自動化產業」報告指出，以年增表現來看自動化產業發展，中國大陸市場維持正成長，北美則在正負之間震盪，歐洲自2023年12月來首次出現年增，但後續能否延續仍需觀察。台廠當中，較看好亞德客-KY（1590），給予「優於大盤」的評等，目標價1,030元，上銀則是「劣於大盤」，目標價160元。

亞德客-KY第2季營收89.52億元，季增10.58%年增6%，創歷年單季新高，累計今年上半年營收170.48億元，年增9.05%，也創同期新高。

大摩指出，管理層維持2025年營收財測不變，仍預期第3季將呈現正常季節性走勢，而更多的政府刺激政策有望在第4季帶動成長動能。

大摩表示，以產業別來看，電子產業表現低於預期，但電池產業優於預期。汽車領域的市占率持續提升將帶來機會，同時，包裝、工具機、一般機械與紡織等產業表現也優於預期。亞德客-KY計劃擴充其氣動元件、線性導軌，以及其他電氣元件的產品線，以持續鞏固在中國大陸市場的成長。

上銀上半年合併營收117.64億元、年增0.6%，營業利益9.17元，稅後純益6.18億元、年減36.7%，每股稅後純益1.75元，遜於去年同期的2.76元。

大摩表示，其成長動能顯得疲弱，且估值處於景氣循環高點，因此較不看好後續表現。