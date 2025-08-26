群創躍法人近周買超王

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

近期台股大震盪，呈現先下後上局面，但在聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出偏鴿言論，加上美國政府入股台積電疑雲消散，昨（25）日加權指數跳空開高，一舉收復所有均線，而三大法人近周也積極布局群創（3481）、鴻海、台新金等。

根據CMoney統計至昨日，三大法人近五日在集中市場買超排行榜的前15名依序為群創74,915張、鴻海71,284張、台新金39,268張、神達36,785張、中鋼34,379張、凱基金25,331張、華通20,017張、南亞科19,399張、京元電子17,287張、華航16,348張、康霈*15,680張、中華電15,345張、華晶科15,048張、台玻14,806張、東元13,760張。

進一步來看，東元近周股價大漲26.8%，表現最亮眼。

