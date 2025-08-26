首檔台日跨境 ETF 來了

台灣首檔跨境ETF-野村日本東證ETF（009812）連結亞洲規模第⼀大的ETF「NEXT FUNDS東證股價指數連動型上市投資信託（1306.JP）」，將是首檔台日雙向掛牌ETF，象徵台灣朝亞洲資產管理中⼼邁出關鍵⼀步，預計於9月18日掛牌上市。

截至6月底，NEXT FUNDS東證自2001年成立至今，規模超過24兆日圓，被譽為「日本國民ETF」，更被納入新制NISA，成為日本散戶投資的重要選擇。由於規模龐大，採完全覆蓋法，能完整追蹤東證指數成分，展現高度透明與穩定性。

東證指數以東京證交所Prime市場為核心，截至7月，涵蓋逾1,680家企業，市值覆蓋率高達95%以上，完整反映日本股市全貌。其市值加權編制方式，與全球主要ETF一致，是投資日本股市的核心指標。

日本市場具備五大新契機：第一，巴菲特長線持有日本五大商社，展現對日本企業經營模式的高度信任；第二，外資持續買超，2025年4月創下單月歷史新高，推升東證指數創高；第三，勞動市場薪資連2年調升逾5%，帶動消費與獲利循環；第四，日企積極實施庫藏股、提升ROE，企業治理改革顯著；第五，TOPIX本益比僅14.5倍，評價仍低於美股與全球股市，具再評價空間。

野村日本東證ETF前十大持股包含知名的豐田汽車、索尼、三菱日聯金融集團等等。野村投信指出，這檔ETF提供投資人更多元的商品選擇，透過台幣即可依鍵參與日本優質企業表現，掌握日股長期多頭趨勢。

證交所提醒投資人，投資仍受市場波動、匯率變動及國際政策影響。日股漲跌與日圓走勢將左右投資表現，而美國關稅政策亦可能牽動全球供應鏈，進一步影響日本股市。投資人應以長期配置與分散風險為核心，並審慎評估自身風險承受度後再行投資。