經濟日報／ 記者周克威整理
台股因聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出偏鴿言論，昨（25）日強勢反彈，早盤一度大漲近600點，幾乎完全收復上周非理性下跌的失土，市場解讀為「小降息，小成功」，雖然實際降息並未發生，但預期心理的修正已足以提振投資人信心。

觀察現貨結構，權值股資金回流，台積電（2330）、聯發科等半導體龍頭同步走強，帶動大盤反彈，永續期貨的多方動能亦獲得支撐；此外，台指期未平倉淨空單口數下降，外資多單回補跡象明顯，顯示期貨行情仍有機會進一步走揚。

從選擇權籌碼來看，Put/Call比上升至相對高檔，市場避險需求增加，是短線氛圍逐漸轉為偏多，需要相對應的避險部位，這與現貨資金回補方向一致，強化永續期貨行情的上攻條件。

不過，本周仍有兩大關鍵事件，分別是周四輝達財報與周五美國PCE數據。若輝達財報優於預期，AI需求持續推動供應鏈，台股權值股將再度獲得資金挹注，期貨多單動能有望延續。

若資金動能延續，永續期貨行情將具備再度噴出的條件；反之，若外資在PCE公布後選擇獲利了結，則短線波動風險不可忽視。（永豐期貨提供）

上周聯準會主席鮑爾在全球央行年會釋出偏鴿言論後提振市場作多信心，台股昨天上攻。本周台股投資焦點，將落在本周三美股盤後公布的輝達財報，目前華爾街普遍看好AI需求持續推動營收獲利成長，若輝達財報亮眼勢必帶動台廠半導體、AI伺服器供應鏈再度走強，短線台股仍具續漲空間，有機會帶動台股挑戰新高。

