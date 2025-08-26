台股因聯準會主席鮑爾於全球央行年會釋出偏鴿言論，昨（25）日強勢反彈，早盤一度大漲近600點，幾乎完全收復上周非理性下跌的失土，市場解讀為「小降息，小成功」，雖然實際降息並未發生，但預期心理的修正已足以提振投資人信心。

觀察現貨結構，權值股資金回流，台積電（2330）、聯發科等半導體龍頭同步走強，帶動大盤反彈，永續期貨的多方動能亦獲得支撐；此外，台指期未平倉淨空單口數下降，外資多單回補跡象明顯，顯示期貨行情仍有機會進一步走揚。

從選擇權籌碼來看，Put/Call比上升至相對高檔，市場避險需求增加，是短線氛圍逐漸轉為偏多，需要相對應的避險部位，這與現貨資金回補方向一致，強化永續期貨行情的上攻條件。

不過，本周仍有兩大關鍵事件，分別是周四輝達財報與周五美國PCE數據。若輝達財報優於預期，AI需求持續推動供應鏈，台股權值股將再度獲得資金挹注，期貨多單動能有望延續。

若資金動能延續，永續期貨行情將具備再度噴出的條件；反之，若外資在PCE公布後選擇獲利了結，則短線波動風險不可忽視。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）