運錩不銹鋼 聚焦精緻化

不銹鋼價回溫，買氣轉熱，精密不銹鋼專業廠運錩（2069）產銷營運正向發展，尤其聚焦「精緻化策略」，超薄不銹鋼片具差異化能力，成功切入手機、平板、硬碟、鈕扣電池等高規電子應用，成為推升營收、獲利新動能。

亞洲不銹鋼市場起漲，印尼青山從7月至今多次調高不銹鋼報價，累積漲幅已達每公噸110美元以上，推升行情向上動力，不銹鋼中下游追漲氣氛濃厚 ，預期國內上游廠9月盤價將調高，市場能見度轉強。

上市不銹鋼廠主管表示，運錩深耕不銹鋼精密加工領域，營運橫跨台灣與大陸，形成高雄裁剪廠、寧波冷軋廠雙線布局，從上游鋼源、下游客戶展開一條龍服務，隨著技術提升，交期與良率表現扶搖直上，獲得科技大廠肯定。

主因運錩突破超薄不銹鋼片達0.03毫米，並兼具平整度、強度與表面品質要求，切入手機、平板、硬碟、液晶與鈕扣電池等高規電子應用，凸顯精密控管能量。

薄板不銹鋼終端應用涵蓋連接器、導線架等電子元件，及醫療器械、精密五金、新能源電池材料等，這些產業客戶對材料性能要求嚴格，相對價格敏感度低，重視品質穩定性。