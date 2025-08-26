宣德：第4季營運攀全年高峰

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器宣德（5457）昨（25）日於法說會透露，已切入AI伺服器用MCIO連接器並小量出貨，下半年受惠美系智慧手機大客戶開始拉貨，進入傳統出貨旺季，看好第4季營運將攀上全年高峰，今年業績持續成長。

宣德發言人徐嘉德表示，由於母公司立訊擁有高頻高速連接器，與宣德共同開發MCIO一系列產品，並搭配連接線材廠商，客戶包括ODM廠與線材廠，同時出貨GPU伺服器與ASIC伺服器，今年會接到訂單。

宣德預期，MCIO連接器今年出貨量仍不大，明年可望大量出貨，出貨給台灣與海外廠商都有。

法人關注美系智慧手機大客戶拉貨狀況，徐嘉德指出，美系手機客戶上、下半年營收比重約35：65，去年手機客戶占整體營收比重約45%，預期8月到10月開始大量出貨，今年手機整體出貨量與去年差不多，但是宣德有增加供應一款新機種，因此訂單量仍持續增加。

宣德預期，今年上、下半年營收比重約為45：55，全年業績將持續成長。即便過去業績高峰普遍落在第3季，今年第4季有系統組裝產品大量出貨，有機會攀全年營運高點。

產能方面，宣德越南廠第4季將針對美系耳機客戶新機種出貨，主要集中於真無線藍牙耳機（TWS）元件與部分高階連接器。

墨西哥廠預計年底前完成六條SMT產線、14條射出線與兩條組裝線，將供應北美車用一階客戶，以及北美最大行動支付客戶的機台，並於明年中全產能開出。

宣德預估，2025年連接器營收占比約50%、零組件約20%、組裝業務與其他業務合計30%。

毛利率方面，零組件產品約落在22%、連接器約20%、組裝業務約8%至10%，產品組合優化與客戶結構升級，有助於整體獲利結構穩定。





