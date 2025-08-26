鑫傳搶攻毛小孩商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

看準台灣寵物相關市場規模突破650億元，且持續快速成長帶來的龐大商機，鑫傳國際多媒體（6856）昨（25）日宣布揮軍寵物市場商機，並策略性投資星品國際，取得48%股權，切入「毛小孩」產業。

鑫傳主要事業群包含衛星電視（頻道內容）、節目製作、廣告銷售及購物（美麗人生電視購物、電商），旗下轉投資包含持股美雅國際約58.48%股權，是台灣The Body Shop實體通路及電商，並策略性投資LINE TV。

鑫傳指出，星品國際旗下自有品牌「Jolly Pet」，為寵物提供全方位的優質生活，線上直播銷售與線下實體通路，並與迪士尼、蠟筆小新、Snoopy史努比、喵小元、海綿寶寶等知名品牌合作，推出獨家聯名系列商品。

鑫傳指出，投資星品國際，除看準寵物經濟，更將發揮集團旗下「MAY LIFE美麗人生電商購物」平台優勢。未來，Jolly Pet的優質產品將可透過「MAY LIFE美麗人生電商購物」平台，觸及更廣大的消費客群。

