聯嘉2025年估績增三成

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

LED車燈模組大廠聯嘉投控（3717）受惠於多角化經營布局，加上新專案陸續量產出貨規模放大，法人估，聯嘉今年業績看增近三成，營收、獲利拚同寫新猷；明年旗下AI子公司嘉園與新成立的極致餐飲集團助力下，業績表現續強可期。

聯嘉受制於新台幣強升，導致第2季陷入虧損，主因該公司市場鎖定北美，高達86%的營收來自美國，因此長期持有大量美金部位作為營運資產。

聯嘉強調，儘管匯率波動影響帳面數字，但只要美元資產未處分，虧損就不會實現，且這些美元還能賺取不錯的利息收入。

聯嘉總座黃昉鈺強調，該公司應收與應付帳款多以美元計價，自然避險部位高達六成，多餘的美元則作為長期資產，待匯率回升後將可回沖為匯兌利益，為公司營運增添動能。

