有線 TV 業者搶地盤 中華電：不打寬頻價格戰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

面對有線電視業者大舉搶進寬頻業務，市場龍頭中華電信（2412）強調，不打價格戰，打品質戰，更積極提升高速上網用戶，截至今年第2季300M以上高速寬頻用戶持續成長，占比提升至37%，旗下用戶平均帳單金額更突破800元，創新高。

近年台灣寬頻上網市場競爭激烈，中華電信保有六成市占規模，有線電視業者整體市占率也來到35%，中嘉近期積極低價搶進桃園等新經營區，凱擘、TBC與大豐電合作的「大大寬頻」、台灣大旗下台固媒體加上台數科集團均積極搶攻寬頻市場。

有線電視寬頻上網大打價格戰激烈，中華電信強調，該公司以「品質」決勝，並積極推動300M以上超速寬頻，去年第1季300M用戶已經成為最大用戶群。

截至今年6月底，中華電信寬頻用戶數為443.9萬戶，300M以上用戶數占比來到37%，年淨增20萬戶，年增14.1%，1G以上高速上網用戶則有倍數成長。

隨著高速上網用戶持續成長，中華電信寬頻營收也持續成長，第2季用戶平均帳單金額（ARPU）的年增率連續23季度成長，站上804元，創下歷史新高。

