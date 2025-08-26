博晟2025年營收拚增三成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

博晟（6733）昨（25）日舉辦法說會，看好兩大成長動能，首先加速國際市場拓展，其次深化區域市場經營，積極推廣骨科再生產品，積極向海外發展，力拚今年營收成長三成。

博晟強調，成長動能將以兩大策略並行。其一是加速國際市場拓展，包括在歐美日推動授權合作，並與中國大陸合作跨境醫療與共同開發，藉此擴大全球市場版圖。

其二是深化區域市場經營，在台灣及亞太市場積極推廣骨科再生產品，並同步推動感染重症產品於台灣與港澳大灣區銷售，帶動營運規模擴張。

對於未來展望，預計2025年營收將從2024年的1.6億元增長至2.1至2.2億元，成長幅度約為三成。

博晟表示，退化性關節炎病人增加，一次性自體軟骨修復技術愛膝康在台灣業務快速成長，預期未來數年仍將持續高速增長。

愛膝康已在台灣、泰國、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、新加坡取得認證，越南正在取證中，中國大陸技術檔案補件即將提交，歐盟已通過查廠，技術文件審查中。其他海外市場如日本和美國仍在評估階段。

此外，博晟的重症感染部門也持續開發新品項，目前有兩項抗生素開發中，並積極往粵港澳大灣區推進。

至於骨生長因子，已有三項二期臨床完成，包括齒槽骨增生及骨折不癒合等適應症，部分進入授權談判。公司規劃今年起於日本、台灣及中國大陸展開三期臨床試驗，同步推進歐美授權洽談，以加速產品上市進程。

