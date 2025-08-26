博晟2025年營收拚增三成
博晟（6733）昨（25）日舉辦法說會，看好兩大成長動能，首先加速國際市場拓展，其次深化區域市場經營，積極推廣骨科再生產品，積極向海外發展，力拚今年營收成長三成。
博晟強調，成長動能將以兩大策略並行。其一是加速國際市場拓展，包括在歐美日推動授權合作，並與中國大陸合作跨境醫療與共同開發，藉此擴大全球市場版圖。
其二是深化區域市場經營，在台灣及亞太市場積極推廣骨科再生產品，並同步推動感染重症產品於台灣與港澳大灣區銷售，帶動營運規模擴張。
對於未來展望，預計2025年營收將從2024年的1.6億元增長至2.1至2.2億元，成長幅度約為三成。
博晟表示，退化性關節炎病人增加，一次性自體軟骨修復技術愛膝康在台灣業務快速成長，預期未來數年仍將持續高速增長。
愛膝康已在台灣、泰國、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、新加坡取得認證，越南正在取證中，中國大陸技術檔案補件即將提交，歐盟已通過查廠，技術文件審查中。其他海外市場如日本和美國仍在評估階段。
此外，博晟的重症感染部門也持續開發新品項，目前有兩項抗生素開發中，並積極往粵港澳大灣區推進。
至於骨生長因子，已有三項二期臨床完成，包括齒槽骨增生及骨折不癒合等適應症，部分進入授權談判。公司規劃今年起於日本、台灣及中國大陸展開三期臨床試驗，同步推進歐美授權洽談，以加速產品上市進程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言