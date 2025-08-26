共信肺癌藥 攻陸傳捷報

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

共信-KY（6617）昨（25）日表示，自主研發已在中國上市的肺癌新藥「普羅先安」（甲苯磺酉先胺注射液，PTS-302）已通過今年中國大陸國家基本醫保藥品目錄初步形式審查，為少數同時通過商業健康保險創新藥目錄初步形式審查的品項。

共信-KY表示，接下來「普羅先安」將進入專家評審、談判競價與價格協商等流程，若一切順利，就能正式納入醫保「雙目錄」，快速擴大銷量，助攻營收大幅倍增。

中國大陸基本醫保目錄每年動態調整一次，今年計有534個藥品通過形式審查，數量超過去年。為了擴大覆蓋基本醫保無法承受的範圍，今年首次增設商保創新目錄，並有121個藥品通過形式審查。商保創新目錄主要強調創新程度高、臨床價值大且對患者有顯著效益的創新藥。本次醫保採「雙目錄」併行，可針對不同支付能力的病患提供全面保障，同時提高藥品的可及性及市場競爭力。

共信-KY表示，基本醫保向來是中國醫藥品的最大買家，各家業者無不以進入醫保目錄為重要目標。根據官方資料，去年基本醫保參保人數達13.27億人，醫保覆蓋率維持在95%，基本醫療保險基金總支出達人民幣2.97兆元。

此外，中國大陸去年的商業健康險原保費收入達人民幣9,773億元，年增8.2%，由於中國政府正建構多層次醫療保障體系，積極推動商業保險發展，伴隨著人均收人的成長，中國的保險市場潛在巨大成長空間。

