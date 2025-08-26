PVC 漲價 台塑、華夏進補

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

五大泛用樹脂市場中，聚氯乙烯（PVC）一枝獨秀，在傳出中國大陸政策利多消息和印度即將進入需求旺季下，近一周漲價每公噸30美元，漲幅逾4%，有助供應商台塑（1301）、華夏和聯成等營運表現。

市場人士表示，中國石化業近幾年陷入產能過剩壓力，但近期傳出北京當局計畫對石油和煉油產業（石化業）進行全面調控，逐步淘汰小規模設施；並對老舊設施進行升級改造，及投資引向先進材料領域等，相關措施最快可能在下個月推出。

在此同時，全球聚氯乙烯最大消費國印度雨季即將於9月結束，重返傳統的需求旺季，進而引領PVC報價轉為堅挺，上周原料由每公噸700美元至730美元，上漲每公噸30美元。

業者指出，印度去年10月發布初裁，擬對原產於台灣、中國、美國、日本、韓國、印尼和泰國等地的PVC徵        

收ADD反傾銷稅，但因為諸多因素，遲遲未實行，惟8月14日印度已發布ADD終裁，按規定90天內開始執行，依往例研判，最快可於9月末實施，對此，台廠正面看待。            

主要是此次印度ADD反傾銷稅，中國大陸和美國稅率最高，中國大陸業者約介於每噸122美元至177美元，美國業者從72美元到174美元，印尼、泰國等東南亞廠商約介於55至78美元，台灣業者稅率算是相對偏低，介於22美元至57美元。

至於其他泛用樹脂近一周來，則依然維持弱勢盤局面。

印度 反傾銷稅

