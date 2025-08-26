雷虎、龍德、漢翔擁雙多

行政院通過新年度中央政府總預算案，國防預算推估總計9,495億元寫下歷史新高，加上「台北國際航太暨國防工業展」將於9月中登場，雙重利多加持下，包括雷虎科技（8033）、龍德造船、漢翔及台船等大廠，營運前景看俏。

軍工概念股昨（25）日全面走強，無人機大廠雷虎科技領頭大漲13元、以146.5元亮燈漲停，成交量逾2.1萬張；龍德造船除與國防部合作「快奇專案」，研發自殺攻擊無人艇之外，也參與「國艦國造」計畫，昨天同步大漲11.5元、以126.5元漲停作收。

「2025年台北國際航太暨國防工業展（TADTE 2025）」將於9月18日至20日重磅登場。

本屆展會不僅規模大幅躍升，匯聚來自14國逾400家廠商，使用超過1,400個攤位，更在技術深度與政策連動層面展現前所未見的格局與能量。