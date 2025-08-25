聯鈞為何放量飆漲停？原來法人這麼說

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

聯鈞（3450）25日盤中攻上漲停板至207元，成交量破1.1萬張，交投熱絡。法人預期，聯鈞2025年下半年客戶需求將逐步回升，AOC升級趨勢與COS業務動能則將成為未來營收與獲利的重要推力。

法人分析，聯鈞美系雲平台客戶對資料中心需求依舊強勁，但受限於部分產品開發與生產進度影響，短期內壓抑AOC拉貨。

不過，法人認為，公司已預先準備在製品與製成品庫存，隨著今年下半年客戶需求回溫，將可立即交付訂單，並持續受惠AI/ML應用推升400GbE與800GbE AOC需求。COS業務方面，受美系光通訊客戶雷射封裝需求支撐，2025年成長動能亦看好。

另外，考量財報表現與近期匯率波動，連同客戶拉貨時程延後，法人預估聯鈞2025年營收預估至105億元、每股稅後盈餘（EPS）6.5元；2026年營收則上看155億元，EPS可望達10元。

