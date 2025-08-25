輝達「機器人新大腦」將亮相 機器人概念股熱烈慶祝、逾10檔飆漲停

輝達（NVIDIA）發布影片預告將推出「機器人新大腦」產品，執行長黃仁勳寫下「給機器人，享用你的新大腦！」，並且由機器人親手接過，外傳輝達為人形機器人推出的次世代邊緣運算平台「Jetson Thor」將在第4季量產；輝達機器人產品將有新進展，台股相關概念股25日大漲慶祝，盤中多達13檔飆上漲停，所羅門（2359）、廣宇（2328）、東元（1504）、新漢（8234）、昆盈（2365）等都亮燈漲停。

輝達在社交平台「X」官方粉絲團平台發布影片，預告將有新產品，黃仁勳在影片中寫下「給機器人，享用你的新大腦！」， 且由機器人親手接過，暗示輝達在機器人產品將有新進展。

黃仁勳預告將推出機器人「新大腦」，市場看好，所羅門、台積電（2330）、鴻海（2317）、東元、新漢等有望受惠受惠輝達機器人新品的推出；市場也傳出，支援輝達次世代邊緣運算平台「Jetson Thor」的最新軟體Jetpack7.0將發表，機器人超級腦 Jetson Thor 預計第4季量產。

輝達人形機器人將有新進展，機器人概念股25日大漲慶祝，所羅門、新漢、廣宇、東元、佳世達（2352）、昆盈、羅昇（8374）、慧友（5484）、邑錡（7402）、大銀微系統（4576）、維田（6570）、宸曜（6922）、華晶科（3059）等盤中飆上漲停，上銀（2049）、志聖（2467）、均豪（5443）、和椿（6215）、盟立（2464）、鴻準（2354）、穎漢（4562）、凌華（6166）、聰泰（5474）、佳能（2374）漲幅都超過半根停板。