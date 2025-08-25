所羅門宣布導入輝達Jetson Thor 盤中攻上漲停
所羅門（2359）被視為輝達輝達機器人概念股，25日早盤股價攻上漲停。
所羅門近日宣布，於台灣領先導入輝達Jetson Thor，加速人形機器人推論。該公司將輝達Jetson Thor與開源式視覺語言動作（VLA）模型Isaac GR00T N1.5，以及開源式機器人模擬平台Isaac Sim進行整合，成功開發出可由自然語言驅動的人形機器人模擬系統。
所羅門與輝達合作緊密，該公司強調，這套系統為台灣首見Jetson Thor應用展示，用戶僅需輸入如「撿起紅色罐子」等自然語言指令，可即時驅動人形機器人在虛擬環境中理解語意、辨識目標並完成動作模擬，可大幅簡化訓練流程，加速從模擬到實體的落地應用。
所羅門認為，Jetson Thor與Isaac平台的無縫整合，象徵機器人技術邁入全新階段，從被動執行任務的工具，進化為具備語言視覺理解與自主判斷能力的智慧體。
