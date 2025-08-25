快訊

美國政府入股疑慮消除 台積電漲30元市值逾30兆元

中央社／ 新竹25日電
台積電。(路透)
美國政府以補助換取英特爾（Intel）股權，不過無意取得台積電股權。台積電在美國政府入股疑慮消除下，美國存託憑證（ADR）上揚2.49%，台積電今天股價同步攀高，達1165元，上漲30元，市值達30.21兆元。

市場日前傳出，美國政府有意以補助換取股權方式入股台積電，市場憂心恐將影響台積電經營與股東利益，衝擊台積電上週股價滑落至1135元，下跌45元，單週市值縮水1.16兆元，跌破30兆元關卡，滑落至29.43兆元。

不過，外媒報導，美國政府無意取得台積電等企業股權。台積電董事長暨總裁魏哲家受訪說「他們已經宣布不入股了」。台積電表示，從來沒有相關入股的討論，與美國政府一直保持順暢及正面的溝通。

此外，人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日快閃來台，除對台積電主管演講，談到輝達如何透過AI革命自我改造，及正在進行的工作，和未來將推出的成果。他並說，台積電為輝達打造全新晶片，接下來幾個月會非常忙碌。

在美國政府入股疑慮消除，以及黃仁勳加持下，台積電ADR於22日上揚2.49%，帶動台積電今天股價彈升至1165元，上漲30元，市值回升至30.21兆元，貢獻大盤241點。

