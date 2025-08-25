聽新聞
0:00 / 0:00
美國政府入股疑慮消除 台積電漲30元市值逾30兆元
美國政府以補助換取英特爾（Intel）股權，不過無意取得台積電股權。台積電在美國政府入股疑慮消除下，美國存託憑證（ADR）上揚2.49%，台積電今天股價同步攀高，達1165元，上漲30元，市值達30.21兆元。
市場日前傳出，美國政府有意以補助換取股權方式入股台積電，市場憂心恐將影響台積電經營與股東利益，衝擊台積電上週股價滑落至1135元，下跌45元，單週市值縮水1.16兆元，跌破30兆元關卡，滑落至29.43兆元。
不過，外媒報導，美國政府無意取得台積電等企業股權。台積電董事長暨總裁魏哲家受訪說「他們已經宣布不入股了」。台積電表示，從來沒有相關入股的討論，與美國政府一直保持順暢及正面的溝通。
此外，人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳22日快閃來台，除對台積電主管演講，談到輝達如何透過AI革命自我改造，及正在進行的工作，和未來將推出的成果。他並說，台積電為輝達打造全新晶片，接下來幾個月會非常忙碌。
在美國政府入股疑慮消除，以及黃仁勳加持下，台積電ADR於22日上揚2.49%，帶動台積電今天股價彈升至1165元，上漲30元，市值回升至30.21兆元，貢獻大盤241點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言