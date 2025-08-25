所羅門、新漢直奔漲停 搭上這機器人題材

所羅門（2359）及新漢（8234）25日開盤直奔漲停板，投資人關注輝達（NVIDIA）為人形機器人推出的次世代邊緣運算平台「Jetson Thor」將於8月底發布其最新支援軟體Jetpack7.0，外傳Jetson Thor預計第4季量產。另一檔概念股的研華（2395）也受到關注。

國泰證券研究報告表示，所羅門指出，過去產線檢測大多使用輸送帶加上方位固定的相機進行檢查。但隨著 AI Server 結構更複雜，例如記憶體插槽、電源線在後方、電路板在側邊，傳統方式容易出現漏檢或視角受限的問題。所羅門透過機器手臂結合 AI 視覺，可以靈活改變角度，檢測記憶體是否正確插入、電源是否組裝完成等細節，大幅降低檢測死角。也導入 Digital Twins 與 MES 系統整合，能讓管理者在遠端即時掌握工廠運作狀態。未來也能反向應用，將虛擬測試結果回饋到實體產線。

在物流應用中，貨物型態多樣，傳統單手臂取放效率有限。所羅門推出 AI 機器視覺 + 雙手臂協作方案，讓兩隻機械手臂能透過 AI 判斷分工，避免手臂互相碰撞導致的損壞與停工。同時，AI 視覺能規劃最適合的抓取路徑，讓手臂動作更流暢、接近人類自然取放，並大幅提升處理效率。

即學即用技術：傳統新產品導入需要數天至一週時間，才能完成機器學習與分揀配置。所羅門的即學即用技術，可在 5~10 分鐘內完成學習，讓新產品快速上線進行分揀。這大幅提升產線彈性，適合多樣少量、快速迭代的製造環境。

所羅門最新的 SOLAR 邊緣運算主機，體積小卻具備等同 NVIDIA RTX 4090 的運算效能。此平台可搭配 iSEC Simulation 虛擬

模擬訓練，讓機器人先在虛擬環境學習取放，再到實體環境應用，大幅降低訓練成本與時間。並支援語音辨識，操作更直覺。

基於 NVIDIA Jetson Thor 的控制器，不僅可執行 AI LLM、視覺辨識的模型推理，更整合控制軟體到人型機器人裡。基於 NVIDIA 的硬體，可作為大腦＋小腦的角色，大腦下指令（例如走兩步、拿物品），小腦控制各關節、手腳動作。控制器透過網路線連接驅動器與馬達，進而驅動機器人完成動作。主要銷售控制器，驅動器與馬達則與德國廠商合作整合。

人形機器人目前大多缺乏功能安全控制器。萬一機器人的運動控制跟大腦的判斷對人產生威脅，安全控制器會阻止大腦或小腦的指令下達至關節，避免危險。避免發生「機器人奧林匹克大會」事件中機器人因未辨識人類而撞人的問題。通過德國萊茵 TÜV 認證。全球僅有 Siemens、Rockwell、GE 等大廠具備；新漢是全球唯一在機器人控制領域取得該認證的台灣公司。美國已有多家人形機器人廠商採用該解決方案進行功能測試。