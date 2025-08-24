大亞、億泰 押逾三個月

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股近日維持高檔震盪，盤面上資金偏好題材個股，其中電線電纜股的大亞（1609）、億泰（1616）股價亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

台電將投資5,645億元的「電網韌性建設計畫」，在電網分散、強固防衛等層面增設與汰換電力電網系統，其中配電、乃至綠電儲能、併網與新增變壓站等工程，將為重電廠商帶來長期穩定商機。

法人指出，以建置1GW（10億瓦） 的電廠為例，需要逆變器、變壓器、GIS開關、配電盤及保護設備和電纜，我國重電廠商的全球市占率低，未來有較大的成長空間，目前以國內市場為主、海外市場為輔。面對需求持續成長的市場，國內重電業者均積極擴產來因應。

大亞在手訂單滿檔，且近期以「超導熱銅包鋁線」跨入無人機市場，將為營運創造新動能；儲能方面，短期目標為今年累計建置100MW（百萬瓦） AFC儲能、光儲系統及參與電力交易平台，提供台電調頻輔助服務。

大亞綠能旗下已經有73座太陽能電廠、總共207MW裝置容量，未來將積極開發中大型企業廠房屋頂與地面型電廠，目標將超過500MW規模。儲能方面，短期目標為今年累計建置100MW AFC儲能、光儲系統及參與電力交易平台，提供台電調頻輔助服務。

億泰為因應產能擴充產線，先前斥資8,000萬元購入2,000多坪農地。展望未來，億泰持續發展產品專業化以區隔市場，增加高附加價值產品的銷售比重，以提高獲利能力。權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

