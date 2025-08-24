華碩、技嘉 四檔馬力強

AI在PC產品滲透率漸上升，預期今年具備NPU處理器的AI PC滲透率達40%，為推動整體PC成長的一大關鍵，並帶動整體PC ASP上升趨勢。由於使用者需求驅動的個人化體驗將成焦點，考驗品牌廠於AI PC中軟硬體整合AI生態系構建的能力，將帶動華碩（2357）、技嘉（2376）等公司營運。

華碩重申，AI需求強勁將帶動伺服器營收比重將由2024年低雙位數上揚至2025年中雙位數，GB300／B300將於今年第3季末量產，並切入歐美Tier2-3 CSP，有助AI伺服器營收比重在今年下半年至明年達到15%至20%。

法人預期華碩今年第3季零組件及伺服器營收與前一季持平表現。PC市場上半年因應關稅提前拉貨，使得下半年出貨量可能低於上半年，但隨著高階電競機種成長，有助推升ASP，新款遊戲掌機ROG XBOX Ally上市，也有望帶動系統營收下半年持續成長。

華碩因應關稅政策，上半年已將90%PC和主機板生產地移轉分散至東南亞各國，伺服器於2024年第4季設立美國組裝產線。

技嘉主機板產品上半年高階主機板銷售暢旺，下半年動能可望持。顯卡業務方面，下半年產品線完整到齊，且供貨順利，預期銷售持續暢旺；而下半年尚有B300／GB300陸續出貨，AI伺服器是今年成長重心，預估AI伺服器占2025年整體營收將超過60%，年增逾80%，貢獻顯著，加上輝達50系列電競GPU上市等，對板卡業務有利。

投資人可挑價外15%內中長天期權證布局，但宜設好停損停點。