經濟日報／ 記者廖賢龍整理

台特化（4772）併入弘潔科技，未來單月營收將增加1.7倍，單月稅前盈餘翻倍成長，今年8月開始部分貢獻，2026年全年貢獻，營收、獲利將持續大躍升。弘潔科技業績表現與先進製程的發展高度重疊，與設備商關係良好，有助台特化加深與設備商合作關係。

隨著半導體朝先進製程推進，未來十年物理性質接近極限，需由化學特性來補足物理特性不足，2奈米甚至埃米時代都需要用到矽乙烷，未來三年半導體產業對矽乙烷需求將快速成長。隨半導體先進製程持續推進，台特化極具競爭優勢。

投資人可挑選價內外10%以內，距到期日150天以上的相關認購權證介入，藉以擴大槓桿利潤。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

