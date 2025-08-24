川湖 瞄準逾60天

川湖（2059）第2季營收42.29億元，季增7%，年增68%，毛利率77.5%，營業利益率70.1%，稅後純益6.14億元，每股純益6.45元；營收規模向上，客戶需求強勁。

川湖隨著各種AI模型及CSP廠商持續發展擴張，包括GB200量產，以及未來GB300和ASIC需求放量提升，各項專案都有參與其中，2025、2026、2027年的成長趨勢都很明確。

法人指出，觀察美國四大CSP廠財報，資本支出持續成長，產業趨勢明確及客戶需求具有延續性，且川湖美國新廠預計2026年進入試量產，將帶動營收規模擴增。權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、存續期間60天期以上相關權證，參與個股行情。（永豐金證券提供）

