力致Q4營收將顯著回升

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組廠力致（3483）先前受零組件缺貨所苦，壓抑出貨動能，公司預期缺料狀況9月有望緩解，助力第4季業績開始顯著回升，力拚營運先蹲後跳。

力致今年前七月營收50.51億元，年增3.6%；其中，7月營收7.61億元，月減8.9%、年減2.8%，連兩個月下滑，主要受到客戶缺料影響。

力致坦言，目前市場上無論CPU或GPU都出現缺貨狀況，導致品牌廠出貨遞延，間接影響該公司散熱模組出貨，所幸缺料問題有望於9月下旬開始緩解，估計第4季業績可維持旺季走勢，樂觀預期10月業績有望再創新高。

談到美國對等關稅，力致認為並未直接造成衝擊。

力致積極切入AI水冷相關市場，主要出貨產品除了水冷板，還有其他零組件，可供應客戶完整的解決方案，現階段主攻ASIC相關方案的AI伺服器，並握有三家美系大型CSP客戶的訂單，估計明年將進一步放量。

至於浸沒式產品，現階段主要客戶為電信業者，如日本KDDI已採用。相關水冷產品則處於起步階段，目前產線僅兩條，但產能有限，待擴廠後營收放大。

