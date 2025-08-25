宏致 AI 伺服器業績拉升

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠宏致（3605）下半年邁入出貨旺季，伺服器設備於7月到10月陸續進駐出貨，推升業績增長。

宏致過去主要供應一般伺服器連接器，2024年開始出貨AI伺服器連接器，2024上半年AI伺服器相關產品營收比重約為3%，2024下半陸續出貨AI伺服器所需的MCIO Gen5高速連接器，使得2024年AI伺服器相關業績占比達5%，2025年MCIO Gen6訂單逐季放大，預期相關占比將達8%到9%。

宏致今年第2季營收27.9億元，季增8.1%，年成長13.5%，主要受惠工控客戶因應美國關稅而提前拉貨。隨著伺服器相關產品第3季出貨，法人估第3季營收將季增個位數百分比，毛利率上看26.3%，單季每股純益上看1.23元，今年每股純益將逾4元，優於去年的2.51元，為2012年來新高。

伺服器 連接器

