盟立（2464）機器人布局報捷，不僅完成輕量機器人材料「PEEK」開發，並揮軍關鍵的關節應用，也開發出全自製的機器狗，將於今年底問世，全面搶食機器人大商機。

為解決全球性缺工問題，人形機器人成為當前最夯解決方案，除了針對機器人開發，盟立亦瞄準廠務巡檢需求市場，開發出全自製的機器狗，大幅取代人力進行巡檢、消防及救災等任務。

盟立早在開發自主移動機器人（AMR ） 時，就積極強化AMR即時探測和避障能力，與機動性更高的機器狗整合，讓其在複雜地形中保持高度靈活性並克服地形障礙，提升在各種環境中的適應能力。

盟立並且進一步擴充至巡檢功能，讓其在移動過程中能夠進行高效、精準的無人AI智慧巡檢，同步即時回報實況，實現遠端管理。

盟立表示，將於9月登場的台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）中，首度亮相可舉重達20公斤的盟立人形機器人與巡檢機器狗MD-X，展現盟立機器人的優異負重性能與多樣智慧功能。

盟立表示，針對人形機器人及智能巡檢機器狗等解決方案，盟立與轉投資盟英合作，開發系列新款機器人關節模組諧波減速器。 傳統機器人的關節用的減速機是採用鋼鐵製造，為了符合減重需求，盟立偕同旗下子公司盟英，針對新材料開發出多項新技術，已有相當大的突破性發展。

包括依照人型機器人的不同關節的需求，分別開發出PEEK、鋁合金、鈦合金等不同材質的減速機。在減輕減速機重量上所做的努力，目前相較使用鋼製鋼輪的諧波減速器減重可達50%以上。這項全在台灣進行設計、研發的新材質減速機產品，已進入試量產階段。

同時，盟立集團也投入研發、設計擺線減速器。擺線減速機適用於要求高扭矩和高負載的應用，這項更強的負載及抗衝擊能力，可應用在人形機器人的下半身及工業應用；盟立集團已推出擺線減速機雛型產品。