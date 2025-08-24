禾聯碩次品牌空調助威

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

家電大廠禾聯碩（5283）受惠第二品牌山田空調強勁表現與行銷策略奏效，營運持續成長。禾聯碩指出，山田空調已初步展現成效，成為公司今年營收成長的最大主軸。

禾聯碩營運逐步轉佳，第2季稅後純益1.89億元，擺脫首季虧損1,131萬元低潮，但年減6.25%，每股純益2.59元；上半年稅後純益1.77億元，年增5.36%，每股純益2.43元。

禾聯碩指出，今年特別加大力度發展山田空調，並顯著增加行銷預算，此策略已證明有效。公司強調，目前山田空調銷售表現已遠超預期，且其銷售成績持續向上攀升，成為推動整體營運增長的動能。

目前空調產品占禾聯碩營收比重逾60%，預期隨著山田空調的強力推廣，相關占比將進一步提升。

營收 禾聯碩 每股純益

延伸閱讀

室內跑步機和戶外跑步的運動效果差很大？專家解釋兩者區別

情何以堪！尪染指19歲超商店員 正宮離婚後才知「戶口多一人」怒告

鴻海（2317）快衝200元…與東元強強聯手！達人：電力空調到伺服器一次打包

台大醫院3樓天橋發生火警 疑空調管線燒毀⋯無人傷

相關新聞

華南永昌證剖析產業趨勢

華南永昌證券於22日舉辦秋季產業趨勢暨企業論壇，以「後關稅期種種訊息疊加，將逐步調整與消化」為主軸，解析在關稅公布後，政...

力致Q4營收將顯著回升

散熱模組廠力致（3483）先前受零組件缺貨所苦，壓抑出貨動能，公司預期缺料狀況9月有望緩解，助力第4季業績開始顯著回升，...

宏致 AI 伺服器業績拉升

連接器廠宏致（3605）下半年邁入出貨旺季，伺服器設備於7月到10月陸續進駐出貨，推升業績增長。

一周盤前股市解析／機器人、軍工、生技 亮點

台股上周五（22日）開盤上漲71點，但隨權王台積電（2330）反彈熄火，加上一線AI股多持續調整下，指數終場下跌197點...

蘋概 AI 供應鏈 逢低承接

上市櫃公司半年報公告已接近尾聲，加上各國被美國裁定的對等關稅稅率也幾乎底定，因此各券商研究機構多已對上市櫃公司2025及...

受惠大客戶拉貨強勁 中砂鑽石碟擴產加速

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠於大客戶持續擴充先進製程產能，需求強勁，據了解，該公司原訂明年才要進行的相關鑽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。