竹陞資本支出 大增14倍

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）為優先滿足台灣地區戰略客戶緊急擴廠需求，今年斥資3.13億餘元購置廠辦大樓與設備，一舉推升資本支出較去年的2,165萬元，呈現14.5倍的大躍升。展望2025年，預期下半年營收有望逐季成長，業績表現再創新高。

竹陞科技今年上半年毛利率63.64%，年增8.23個百分點，為史上同期次高；稅後純益1.33億元，年增166.3%，每股純益5.73元，獲利攀上同期新高。今年前七月合併營收3.97億元，年增91.4%，續寫同期歷史新高。

竹陞科技表示，今年上半年台灣客戶貢獻營占比達86%，較去年的64%大幅提高，主因台灣半導體及先進封裝相關產業持續擴廠，帶動對竹陞產品需求大幅成長。

同時，竹陞科技採策略性資源配置，優先滿足台灣地區戰略客戶的緊急擴廠需求。此舉既有助於技術成熟與實績累積，日後亦可加速產品海外擴展。由於內銷比重提高，面對匯率波動時具備更高的抗風險能力。

資本支出方面，竹陞科技規劃，今年將由去年的2,165.1萬元，大幅拉升至3.13億餘元，主要用於購置廠辦大樓與設備，因應未來業務持續擴張與人力擴編的需求。

