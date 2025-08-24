伯特光強攻半導體

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

伯特光（6859）金屬零件切入半導體供應鏈，用於設備耗材，今年營運成長潛力大，該公司半導體相關零組件仍在台灣生產，預期下半年營運優於上半年，半導體相關應用營收占比有望達兩至三成。

伯特光為光學鏡頭模具及金屬零組件加工廠，主要應用以智慧手機、VR／AR等領域為主，最大客戶為玉晶光。

伯特光預估，儘管有美國關稅變數，但因新產品放量，且半導體毛利率較高，下半年營運有望優於上半年好，估計全年半導體相關營收占比達兩成到三成。伯特光於去年跨入半導體設備金屬件，今年首季出貨開始放量，為營運增添新動能。

近年伯特光陸續加碼台灣產能，去年斥資2.21億元購進台中市潭子區潭富段896.78坪土地。伯特光表示，新購置土地鄰近總部旁，預計新廠最快2026下半年到2027年初投產。

營收 半導體 光學鏡頭

延伸閱讀

影／台中再爆超商砍人！女子疑因債務找友人教訓對方 被害人雙手刀傷

美國加徵25%關稅壓力大…印度考慮減稅 專家：有助提振需求

影／車流中無助徘徊…86歲失智翁騎車迷路 員警護送回家

小包裹新收費標準依對等關稅 歐郵政抱怨：準備時間過短

相關新聞

華南永昌證剖析產業趨勢

華南永昌證券於22日舉辦秋季產業趨勢暨企業論壇，以「後關稅期種種訊息疊加，將逐步調整與消化」為主軸，解析在關稅公布後，政...

力致Q4營收將顯著回升

散熱模組廠力致（3483）先前受零組件缺貨所苦，壓抑出貨動能，公司預期缺料狀況9月有望緩解，助力第4季業績開始顯著回升，...

宏致 AI 伺服器業績拉升

連接器廠宏致（3605）下半年邁入出貨旺季，伺服器設備於7月到10月陸續進駐出貨，推升業績增長。

一周盤前股市解析／機器人、軍工、生技 亮點

台股上周五（22日）開盤上漲71點，但隨權王台積電（2330）反彈熄火，加上一線AI股多持續調整下，指數終場下跌197點...

蘋概 AI 供應鏈 逢低承接

上市櫃公司半年報公告已接近尾聲，加上各國被美國裁定的對等關稅稅率也幾乎底定，因此各券商研究機構多已對上市櫃公司2025及...

受惠大客戶拉貨強勁 中砂鑽石碟擴產加速

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠於大客戶持續擴充先進製程產能，需求強勁，據了解，該公司原訂明年才要進行的相關鑽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。