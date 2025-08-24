一周盤前股市解析／機器人、軍工、生技 亮點

台股上周五（22日）開盤上漲71點，但隨權王台積電（2330）反彈熄火，加上一線AI股多持續調整下，指數終場下跌197點，收在23,764點，以上影線黑K收市。雖指數收盤再度退守月線之下，但在美股上周五受惠聯準會主席鮑爾暗示降息中，指數有望再次重返24,000點大關。

台新投顧協理范婉瑜認為，觀察鮑爾上周在全球央行年會的談話顯示，美國經濟已進入「降溫但未衰退」的階段，通膨雖逐步回落，但在關稅帶來的不確定性中，雖使得聯準會暫時不會貿然大幅降息，但隨就業放緩等考量，市場預期年底前可能啟動一至二次降息中，帶動美股大漲，道瓊指數大漲846點、創歷史新高。

隨美股走強，將有助台股今日行情走勢，盤面強勢族群仍以AI供應鏈為主，傳產受中國大陸影響較大的塑膠、水泥、鋼鐵等產業，也具短線題材，機器人、軍工、特化等產業可持續留意。

統一投顧協理陳晏平表示，聯準會有望降息，帶動美股大漲後，由於美國8月製造業採購經理人指數（PMI）創下自2022年以來最快增速，使得台股再次挑戰24,000點後，盤面仍維持類股輪動的格局。

操作上，建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦AI概念股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

第一金投顧協理黃奕銓指出，在生成式AI、數位轉型、自動化等需求帶動下，外資機構預估至2032年全球AI市場規模上看1.3兆美元，年複合成長率逾二成下，AI題材仍為台股主旋律。

其中，美股大漲後，台股選股仍回歸基本面，聚焦AI伺服器、半導體、PCB供應鏈、CPO、銅箔基板等產業，傳產關注機器人、生技醫療等產業。操作上嚴控資金持股水位，保持風險控管。