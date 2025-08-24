受惠大客戶拉貨強勁 中砂鑽石碟擴產加速

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠於大客戶持續擴充先進製程產能，需求強勁，據了解，該公司原訂明年才要進行的相關鑽石碟產能提升計畫，已於今年下半年提前啟動。外界預期，加快增加鑽石碟產能的腳步，對於中砂後續營運表現將可提早帶入更多貢獻。

中砂營收
中砂今年業績穩健成長，前七月合併營收45.9億元，年增15.8％；上半年每股純益為3.78元。

中砂有傳統砂輪與鑽石碟、晶圓再生等三大業務，其中，鑽石碟業務業績占比超過三成，是獲利主力項目。

受惠晶圓代工大客戶對中砂先進製程鑽石碟相關拉貨力道持續強勁，為因應客戶需求，中砂今年單月最大產能預計將擴充至近5萬顆鑽石碟，並規畫持續於明年新增產能。

據了解，因應大客戶需求，中砂已加快擴產腳步，近日拍板要把明年新增鑽石碟產能的計畫，提前到今年下半年就先以去瓶頸方式進行，其中大部分都是供應先進製程之用。

中砂第2季鑽石碟業績中，台系單一大客戶貢獻超過55％訂單，也是其先進製程應用鑽石碟的主力客戶。中砂預期下半年成熟製程及記憶體客戶需求維持小幅增加，先進製程及2奈米製程用鑽石碟需求則持續上升。法人看好，中砂下半年到明年都有望持續受惠於大客戶先進製程產能增加帶來的訂單需求。

至於晶圓再生業務，中砂持續增加高階產品組合及特殊晶圓比重，下半年再生晶圓月產能將擴至33萬片，預計明年第3季再繼續增加至40萬片月產能，以滿足高階產品需求。

傳統砂輪業務方面，中砂評估下半年傳產機械與工具機客戶需求持平，不過新併購日本MKS與泰國MGT砂輪子公司從4月起已開始併入合併營收，因此今年砂輪相關營收可望年增逾50%。

法人認為，如果外在環境沒有太大變動，中砂本季表現應可優於第2季，下半年表現也將優於上半年，明年展望還有機會更上層樓。

