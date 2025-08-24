順天明年推案逾百億元

順天（5525）近日召開法說會，總經理林丙申表示，儘管面對央行第七波信用緊縮、預售轉手限縮等多重政策壓力，但公司推案步伐持續穩健，今年新推個案包括台中南屯區「MR.L」及永豐段案，兩案總銷合計約83億元。

另外，明年預計推案總銷金額將超過百億元，包括總銷36億元的台中市北屯區仁平段案，以及總銷82億元的台北市信義區「兒福中心A1公辦都更案」。

其中，兒福中心A1都更案，與國家住都中心合作導入全齡住宅、商業空間與共享經營，目前已進入行政程序，等待審定書後申請建照，預計明年開工。今年預計完工入帳的個案，有總銷79億元的台中市南屯區「ONE 33」、總銷1.6億元的太平區「順天緮華A區」及總銷14億元的「順天緮華C區」。

林丙申觀察近期房市，市場觀望氛圍濃厚，買房現階段停看聽得多，業界只能利用這個時機多充實本業，但他也說，觀察過去30年來的房地產景氣變化，往往「壓抑越久、反彈越大」。

順天建設今年第1季進場的「MR.L」，規劃92戶，實登已揭露54戶，最高成交單價87.92萬元，均價78.3萬元。