鎳供給過剩 最大變數

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

不銹鋼最重要原料鎳金屬進到橫向整理，將成為不銹鋼價反彈的最大變數。上市不銹鋼廠主管說，近期國際鎳價在每公噸1.45萬美元至1.55萬美元間起伏，市場主流見解認為，當前全球鎳供給仍顯過剩，印尼產量與份額續創高，其2025年全球占比約63%，情況可能再延續。

上市不銹鋼專家指出，今年倫敦金屬交易所LME鎳價曾探五年來低點，使生產商面臨壓力，部分小型冶煉減產或停產，但慶幸的是，中國大陸近月擴大戰略囤鎳，被視為對價格提供底部支撐。

整體觀察，隨著印尼鎳金屬的供給持續增長，但低價迫使邊際產能收縮，加上中國戰略囤貨提供底部，市場相信鎳價整理的區間將在底部每公噸1.45萬美元，上看到1.7萬美元，大部分重心會落在1.55萬美元至1.65萬美元，鎳價成本若能守住此區間，對304不銹鋼（廚房用不銹鋼）比較有利。

此外，美國關稅政策影響國際總體經濟走弱，全球用鋼需求復甦不均，其中大陸市場偏弱，但印度與東協偏強，高利率壓抑歐洲的建築以及汽車消費市場，用鋼量樣受到抑制。大陸家電中長期成長仍在，短期修復受內需與補貼政策節奏影響。

鎳價 不銹鋼

延伸閱讀

川普關稅戰、美貿易保護主義 催化日韓外交轉向

高雄「一日農夫」遊南向曝光 吸引上百家印尼觀光業者

美頂級露營車助長森林砍伐 印尼婆羅洲島雨林受威脅

高雄農村旅遊推廣 「一日農夫」遊程印尼亮相

相關新聞

華南永昌證剖析產業趨勢

華南永昌證券於22日舉辦秋季產業趨勢暨企業論壇，以「後關稅期種種訊息疊加，將逐步調整與消化」為主軸，解析在關稅公布後，政...

力致Q4營收將顯著回升

散熱模組廠力致（3483）先前受零組件缺貨所苦，壓抑出貨動能，公司預期缺料狀況9月有望緩解，助力第4季業績開始顯著回升，...

宏致 AI 伺服器業績拉升

連接器廠宏致（3605）下半年邁入出貨旺季，伺服器設備於7月到10月陸續進駐出貨，推升業績增長。

一周盤前股市解析／機器人、軍工、生技 亮點

台股上周五（22日）開盤上漲71點，但隨權王台積電（2330）反彈熄火，加上一線AI股多持續調整下，指數終場下跌197點...

蘋概 AI 供應鏈 逢低承接

上市櫃公司半年報公告已接近尾聲，加上各國被美國裁定的對等關稅稅率也幾乎底定，因此各券商研究機構多已對上市櫃公司2025及...

受惠大客戶拉貨強勁 中砂鑽石碟擴產加速

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）受惠於大客戶持續擴充先進製程產能，需求強勁，據了解，該公司原訂明年才要進行的相關鑽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。