華南永昌證剖析產業趨勢

華南永昌證券於22日舉辦秋季產業趨勢暨企業論壇，以「後關稅期種種訊息疊加，將逐步調整與消化」為主軸，解析在關稅公布後，政府與企業的應對策略。

產業包含四大主題，如半導體、重電、資安、生技等多元議題，並邀請多家上市櫃公司與產業專家，吸引逾百位機構法人參與。

華南永昌證券表示，近期台灣及半導體關稅陸續底定，景氣由紅轉綠，關稅前拉貨潮消退，投資人關注通膨、匯率及半導體股走勢。低價補漲股雖活躍，但AI長線發展才是市場共識。

產業專題方面，主要聚焦四大議題，首先是地緣政治與AI熱潮下，半導體產業危與機；其次，智慧電網新紀元的架構、核心產品與國際重電競爭力；第三，全球資訊安全的未來挑戰，關注AI、量子運算與網路安全的新趨勢；最後則是，阿茲海默症新免疫療法產業的最新發展。

本次論壇邀請多家產業龍頭分享觀點，包括提供AI智能數據解決方案的意藍資訊（6925）、專注於高階連接線束及系統整合的貿聯-KY（3665）、具備軟硬體基礎建設與解決方案能力的大綜（3147）、專精眼科醫療儀器研發與製造的艾克夏。

另有從事鋁合金鍛造自行車零組件設計製造的精確實業（3162）、擁有資訊醫療網通與智慧解決方案的佳士達、半導體測試介面的穎崴（6515）、布局AI大健康及無人機雙主軸的世紀民生（5314）。

還有提供EDA工具與IP記憶體測試修復解決方案的芯測、低軌道衛星及微波高頻通訊元件製造商昇達科（3491）、IC設計服務大廠創意（3443），以及電力設備與綠能領域的重要廠商亞力（1514）。

華南永昌證券長期整合投資研究與客戶服務資源，透過每日市場資訊、每月專題講座，及企業拜訪、每季企業論壇等，為機構法人與投資人提供即時、精準且多元的投資參考，且交易系統服務多元，全流程專業高效，滿足投資人需求。本次論壇兼具深度與廣度，為客戶洞察市場、布局未來提供領先視野。