宏碁衝刺 AI 伺服器業務

宏碁（2353）集團衝刺伺服器業務，旗下子公司安圖斯科技近期宣布最新一代AI伺服器，將於8月底正式上市，專為AI推論、AI模型優化、資料分析、視覺運算、工業AI與虛擬化應用打造。市場看好，隨著新品上市，有望帶動宏碁下半年營運，擴大宏碁非PC業務比重。

安圖斯推出最新一代AI伺服器Altos BrainSphere R680 F7，最高支援八張輝達（NVIDIA） RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本或NVIDIA H200 NVL GPUs，專為AI推論、AI模型優化、資料分析、視覺運算、工業AI與虛擬化應用打造，協助用戶快速構建多元化AI工作負載環境。

安圖斯總經理李占傑表示，公司持續專注AI基礎設施發展，並透過與生態系夥伴的深度合作，加速AI在教育、醫療、政府及產業場域的實際落地，打造更即時且規模化的AI應用環境。

安圖斯新伺服器適用於AI醫療影像處理、智慧安防、政府服務、AI 教育及個人化推薦等多元智慧化應用場景，並可搭配Altos aiWorks AI運算平台方案，整合硬體與軟體資源，達到混合部署AI應用能力，R680 F7亦能勝任中小規模AI模型訓練及混合工作負載部署。

展望後市，李占傑先前預期，隨著印度市場持續強勁增長，以及企業端AI應用擴大下，看好今年營收雙位數成長可期。

安圖斯2024年全年營收達26億元，年增66%，其中，印度營收連續二年翻倍成長，李占傑看好2025年有機會延續此動能。

安圖斯海外子公司包含印度及泰國，其他海外市場訂單交由台灣總公司銷售，近年隨著印度市場急速成長，以營收占比來看，印度已達五成，台灣約四成多，至於泰國則為個位數比重。

李占傑表示，安圖斯在印度市場高速成長，目前主要需求還是來自政府及教育機構，也有開始擴大布局企業端市場，除有金融業客戶外，去年也拿下印度國營企業巴拉特重型電氣（BHEL）的大型專案訂單。