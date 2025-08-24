台達電（2308）為電源管理與散熱解決方案大廠，近年來，已逐步從關鍵零組件製造商邁入整體節能解決方案提供者，核心業務涵蓋「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」三大領域。

台達電第2季營收季增4.3%、年增19.9%，每股盈餘（EPS）為5.37元，各項都創下單季歷史新高，主要動能來自AI伺服器電源與資料中心液冷方案需求強勁，加上電源及零組件、基礎設施產品毛利率較高，及第2季有存貨跌價損失迴轉，帶動毛利率季、年雙增。2025年台達電的業績成長動能將持續來自AI，在當前營收結構中，「電源及零組件」占約52%，「基礎設施」占28%，表現相對強勢；「自動化」業務則持平，至於「交通事業」第2季則有虧損。下半年，隨美系CSP在財報會議中釋出AI資料中心建置前景樂觀的訊號，未來二至三年相關趨勢不會變，提供機櫃內外完整電源與L2A、L2L液冷散熱方案，產品線齊全，長期營運動能穩健。

技術面來看，台達電期貨於8月15日以紅K創下歷史新高點，自4月上旬以來維持上升趨勢，雖當前指數漲多轉為高檔橫盤震盪整理，但月線維持連續四個月收紅，技術指標動能強勁，未來可望持續在AI浪潮中受惠，建議投資人仍可以樂觀看待台達電期後市表現。（國票期貨提供）

