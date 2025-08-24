近期黃金期貨受制於美元與利率預期的交互作用，短線缺乏單邊方向。市場對聯準會9月降息1碼的機率仍高，但由於相關預期已大部分反映在價格之中，投資人進一步加碼的意願有限。美元指數在利率政策尚未明朗前偏向維持高檔，對黃金形成短期壓力。全球最大黃金ETF-SPDR Gold Shares的持倉量自8月中旬以來連續下降，目前約958公噸，說明部分資金選擇在政策事件前減少曝險。但央行端依然維持淨買入，儘管速度較前期放緩，卻仍提供中長期的需求支撐。

從宏觀數據來看，美失業救濟申請數據顯示勞動市場降溫，同時製造業與服務業活動仍具韌性，反映經濟並未快速下滑。這種「溫和降溫」的數據結構，讓聯準會傾向以漸進降息因應，形成慢降息長周期路徑，故黃金走勢容易陷入震盪。

此外，美國財政赤字高企與全球去美元化趨勢，使得央行對黃金的戰略配置需求延續，這在中長期有助於維持穩定買盤。然而短線上，只要美元因政策語氣偏鷹而轉強，黃金受到壓抑。

整體而言，黃金期貨後市將維持高檔震盪趨勢，上檔受制美元強勢與利率高檔，下檔有央行買盤與避險需求支撐。對投資人來說，應將焦點放在政策訊號與資金流變化，耐心等待震盪區間被明確突破。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）